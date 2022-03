Calcio: Gravina, 'ristori? Tavolo tecnico non c'è mai stato, non abbiamo ottenuto nulla'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "I ristori? Non ho avuto nessuna risposta dal dipartimento dello sport al di là di un primo contatto risalente a diverse settimane fa con il sottosegretario. Il tavolo tecnico non c'è mai stato. C'è stato detto di rivolgerci ai ministri competenti. Il contatto con loro è molto positivo. Il 10 marzo ho chiesto a Speranza il 100% negli stadi, che ha dato il nulla osta. E abbiamo chiesto alla Vezzali di adempiere al nulla osta, credo sia scontato. Forse oggi stesso dovrebbe arrivare il provvedimento da parte del governo”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale sulla questione ristori e il 100% negli stadi anche in vista della gara di play-off tra Italia e Macedonia per i Mondiali in Qatar.

“Ci stiamo dimenando per ottenere qualcosa ma non abbiamo ottenuto nulla. Il mondo del calcio continua a rivendicare l'esigenza di qualche elemento di riconoscenza. Mi auguro che l'elezione del nuovo presidente della lega di Serie A possa essere il ponte risolutivo per tutti questi problemi”, ha aggiunto. “C'è un lavoro frutto di contaminazioni esterne all'interno del sottosegretario allo sport che non danno la giusta versione dei modi di relazionarsi verso alcune istituzioni, ne prendiamo atto con rispetto”, ha spiegato Gravina.