Bollette: Galassi (Api), 'servono azione drastiche, si rischia blackout imprese'

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "L'ipotesi del presidente del Consiglio, Mario Draghi, di calmierare il prezzo del gas a 100 euro al Megawattora non è assolutamente sufficiente. Alle aziende serve una soglia di mercato che sia almeno della metà, infatti, in condizioni normali le imprese pagavano il gas tra 20 e 30 euro al Mwh. Inoltre, bisogna agire sui costi dell'elettricità. E' necessario rivedere subito le regole della borsa specifica". Lo afferma Paolo Galassi, presidente di Api, l'associazione delle piccole e medie industrie.

In questi giorni, continua, "è peggiorata anche la situazione costo carburante. Anche in questo caso la misura di riduzione delle accise sui carburanti non è sufficiente se rapportata agli aumenti che sono ingiustificati e sproporzionati. Agli imprenditori serve una boccata d'ossigeno non sempre misure tampone!"