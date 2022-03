Assolombarda: Spada, 'finanza sostenibile volano per business'

16 marzo 2022 a

Milano 16 mar. (Adnkronos) - “Grazie alla finanza sostenibile possiamo creare un ecosistema che possa permetterci di traguardare la crisi, rendendo premianti le scelte compatibili con la dimensione sociale, ambientale, di governance, in una prospettiva strategica". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, aprendo l'evento “Finanza Sostenibile: sfide e proposte per le imprese” che ha avuto luogo nell'Auditorium Giorgio Squinzi nella sede di Assolombarda a Milano.

“Così la sostenibilità diventa un volano per il business - ha continuato Alessandro Spada - ma anche un attivatore strategico per la creazione di valore. Dobbiamo leggere la sostenibilità come un'opportunità, per bilanciare, strategicamente e con una visione di lungo respiro, anche gli squilibri geopolitici, di mercato e di scenario internazionale”.

“Quella che ha al centro la finanza sostenibile - ha aggiunto Paolo Gerardini,vicepresidente di Assolombarda, con delega a Credito e Finanza - è una sfida decisiva per il sistema industriale, e richiede un cambio importante di paradigma da parte di tutti. È un campo in cui, concretamente, coniugare istanze di sviluppo sostenibile e opportunità di business, dimensione pubblica e privata, grandi attori di sistema e piccole realtà produttive. Per questo abbiamo elaborato chiare linee guida per aiutare le imprese e il mondo finanziario a intraprendere, insieme, un percorso verso una finanza sostenibile, diffusa, consapevole, volano di crescita per le filiere”.