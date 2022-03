Vaticano: Zanda (Pd), 'Becciu leale e onesto, certo che dimostrerà assoluta innocenza'**

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Monsignor Becciu è cardinale di Santa Romana Chiesa, ha servito due Papi in una posizione di grande responsabilita, è persona leale e onesta che sta anche mostrando un umile rispetto per la giustizia della Chiesa. Sono certo che il processo cui è sottoposto dimostrerà la sua assoluta innocenza". Lo dice al'Adnkronos il senatore del Pd Luigi Zanda alla vigilia dell'udienza davanti al tribunale Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del palazzo londinese di Sloane avenue in cui sarà sentito il cardinale Angelo Becciu.