Sci: Goggia trionfa nella Coppa di discesa, Shiffrin vince a Courchevel**

16 marzo 2022

Courchevel, 16 mar. -(Adnkronos) - Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa per la terza volta nella sua carriera. La 29enne bergamasca termina al 12° posto la discesa delle finali di Coppa del mondo a Courchevel e chiude con 504 punti in classifica, 97 in più della svizzera Corinne Suter, oggi solo 19/a. A trionfare sulle nevi francesi è la statunitense Mikaela Shiffrin (1'27"00) che consolida la sua leadership nella classifica generale. Alle sue spalle a pari merito con il tempo di 1'27"10 sono l'austriaca Christine Scheyer e l'elvetica Joana Haehlen.

Al quarto e quinto posto altre due svizzere Lara Gut Behrami (1'27"14) e Michelle Gisin (1'27"16). Sesta la norvegese Ragnhild Mowinckel (1'27"22) che precede la ceca Ester Ledecka (1'27"28) e l'atleta di casa Romane Miradoli (1'27"38). La migliore delle azzurre è Elena Curtoni (1'27"59) decima appena davanti a Federica Brignone (1'27"62) undicesima e Goggia (1'27"68). Nella classifica di Coppa del mondo Shiffrin ha 1345 punti, 156 punti in più della slovacca Petra Vlhova.