Ucraina: Tas, respinto il ricorso della Federcalcio russa

15 marzo 2022 a

a

a

Losanna, 15 mar. - (Adnkronos) - Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni dell'Uefa che ha sospeso tutte le squadre e i club russi dalle sue competizioni. "La decisione impugnata rimane in vigore e tutte le squadre e i club russi continuano ad essere sospesi fino a quando non si deciderà nel merito". In merito alle sanzioni della Fifa il Tas prenderà una decisione "entro la settimana".