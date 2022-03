Ucraina: arrivato a Chenivtsi convoglio Cri, Massucchielli 'costruiremo un hub in Romania'

15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - E' giunto a Chenivtsi, in Ucraina, il carico di aiuti della Croce Rossa italiana, un convoglio composto da cinque tir con a bordo 35 tonnellate di materiale: "cibo per bambini, per animai, vestiario sacchi a pelo brandine da campo, generatori di corrente e riscaldatori. Abbiamo iniziato lo scaricamento che sarà completato domattina. Quindi ci sposteremo in Romania a Suceava, dove la prossima settimana costruiremo un hub logistico con la Croce Rossa rumena in modo da migliorare la logistica dei trasporti e degli aiuti umanitari". Ne parla con l'Adnkronos Lorenzo Massucchielli, responsabile emergenze internazionali della Croce Rossa italiana.

"L'hub ci consentirà di ridurre il tempo dei trasferimenti e trasportare in Ucraina solo i materiali richiesti dalla Croce Rossa ucraina e necessari - spiega - Tra Chenivtsi e Suceava ci sono un centinaio di km di distanza, fermo restando che con l'evolversi della situazione potrebbero cambiare le destinazioni". Che atmosfera avete trovato? "Una popolazione civile resiliente ed una situazione sempre più tesa. A ovest le aree sono più sicure e la popolazione cerca di condurre una vita ordinaria, nonostante coprifuoco e razionamenti".