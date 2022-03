Sci: Goggia, 'bisogna tener duro, confido nella mia concentrazione'

15 marzo 2022 a

a

a

Courchevel, 15 mar. -(Adnkronos) - “Sto bene, dopo la rincorsa olimpiaca ora sono un po' in debito di energie però bisogna tener duro e sono ventiquattro ore importantissime. Magari le cose mi vengono facili all'inizio e poi si complicano; dopo una prima parte di stagione pazzesca, con un vantaggio incredibile poi avendo saltato qualche discesa i punti sono quello che sono e la Suter sta sciando molto forte, forse anche carica dell'oro olimpico, e io invece ho un attimo la lingua per terra". Così Sofia Goggia dopo la seconda prova della discesa delle finali di Coppa del mondo di Courchevel. La 29enne bergamasca domani si può aggiudicare per la terza volta in carriera la Coppa di discesa: con un decimo posto avrebbe la matematica certezza del successo. "Oggi farò una bella analisi video con gli allenatori, confido molto in loro e nella mia concentrazione. Domani farò la mia gara ma è una pista in cui tante possono vincere”, conclude Goggia.