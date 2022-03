Raccolta farmaci e materiali medicazione per Ucraina

15 marzo 2022 a

(15/03/2022) - da mercoledì 16 marzo fino lunedì 21 marzo a Milano, Novara e Valsesia

15/03/2022 - Parte da domani la raccolta farmaci e materiali di medicazione promossa da Cuore Attivo Monterosa, organizzazione no profit.

In linea con la propria filosofia di aiuto per le popolazioni a cui gli eventi tolgono il vivere dignitoso, chiede “una mano” per raccogliere farmaci e coperte da portare direttamente alla popolazione ucraina.

Il progetto prevede un viaggio di andata per portare il materiale di supporto per le vittime della guerra, mentre nel ritorno l'organizzazione si impegna ad accompagnare donne, uomini e bambini che potranno avere accoglienza in Valsesia e in Valsessera.

COSA DONARE?

Coperte, sacchi a pelo

Pannolini per bambini e pannoloni per anziani

Farmaci di prima emergenza per adulti e farmaci pediatrici (alleghiamo una lista redatta dal medico della Onlus in base alle richieste della Croce Rossa)

Indumenti pesanti

NB: CONFEZIONI INTEGRE (non campioni) – FARMACI NON IN SCADENZA

NOME FARMACO DOSAGGIO FORMA

ACICLOVIR 200 mg cpr (compresse)

ACIDO TRANEXAMICO 500 mg/5ml fiale

AMLODIPINA 5mg o 10mg cpr

AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO 875/125mg cpr

AZITROMICINA 500mg cpr

BETAMETASONE 4mg fiale

CEFTRIAXONE 1mg fiale

CIPROFLOXACINA 500mg cpr

CLARITROMICINA 500mg cpr

DICLOFENAC 75mg cpr/fiale

FLUCONAZOLO 100mg o 150mg cpr

FLUROSEMIDE 25mg cpr

KETORALAC 30mg fiale

LORATADINA 10mg cpr

METILPREDNISONE 16mg cpr

METOCLOPRAMIDE 10mg cpr/fiale

OMEPRAZOLO 20mg o 40mg cpr

PARACETAMOLO 500mg o 1000mg cpr

LOPERAMIDE 500mg cpr

MATERIALE MEDICAZIONE:

CLOREXIDINA /ACQUA OSSIGENATA - disinfettante BETADINE - disinfettante/garze

GARZA IDROFILA (10X10)

CEROTTI (premedicati) STERIL-STRIP (diverse misure) GUANTI STERILI

SIRINGHE

PEHA HAFT (diverse altezze) FISIOLOGICA e GLUCOSATA

QUANDO:

DAL 16 AL 23/03

DOVE CONSEGNARE:

Sede Milano solo farmaci: Via Pietro Calvi 31 / EST - Enosteria Sociale con Terrazza (dalle ore 15 alle ore 20)

Sede Milano solo farmaci: Via Privata Metauro, 4 / Biblioteca di quartiere ingresso cancello scuola LAC - Laboratorio di Antropologia del Cibo (dalle ore 10.00 alle ore 20.00)

Sede Crevacuore: Via Europa 6 c/o Paolo Dalla Valentina – Dr.ssa Rosella Giuliani Sede Alagna Valsesia: Frazione Boccorio 20 c/o Michele Cucchi

Sede Novara: Via Antonio Bianchini 3C c/o Costanza Dalla Valentina

Inoltre, venerdì 18 e sabato 19 marzo la raccolta sarà ospitata anche in Via Giambellino, 39 presso il Giambella Style.

Instagram: @cuoreattivomonterosa

Sito web: www.cuoreattivomonterosa.com