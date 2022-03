Herbies Seeds è platinum sponsor di Canapa Mundi

15 marzo 2022 a

ROME, March 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Canapa che si tiene ogni anno a Roma, sta preparando il suo ritorno. La settima edizione si terrà da Venerdì 1 Aprile a Domenica 3 Aprile 2022.

L'evento, che l'anno scorso è stato cancellato causa pandemia, è pronto a ricevere i suoi visitatori fisicamente presso la Fiera di Roma, ed anche virtualmente.

Nel corso degli anni la partecipazione è cresciuta in maniera esponenziale, passando dai 900 partecipanti alla prima edizione ai 30.000 della sesta. Per il 2022 sono attesi oltre 200 brand provenienti dal settore della cannabis, ed oltre 25.000 visitatori. La Canapa Mundi è affiancata da diversi partner, tra cui Herbies Seeds in qualità di Platinum Sponsor. L'evento si terrà dalle ore 11 del mattino fino alle 20.00 il venerdì ed il sabato e si concluderà alle 19.00 di domenica.

Informazioni su Canapa Mundi

Canapa Mundi è una fiera internazionale che riunisce brand del settore della cannabis provenienti da tutto il mondo. I visitatori potranno scoprire una vasta gamma di prodotti unici, tra cui alimenti, cosmetici e semi.

Nel 2021, a causa della diffusione pandemica, l'edizione si è tenuta esclusivamente a livello virtuale; l'accesso alla fiera virtuale è ancora disponibile gratuitamente. È inoltre possibile accedere ai webinar e ai video informativi tenuti dagli speaker e dai partecipanti dell'edizione 2021.

Questa fiera riunisce gli appassionati del mondo della cannabis legale attraverso una vasta offerta di presentazioni, esibizioni e prodotti relativi al settore. Con espositori quali FastBuds, Sweet Seeds, Green House Seeds, e molti altri, i visitatori possono avere accesso a molte offerte uniche in varie categorie di prodotti, come:

Canapa Mundi mette a disposizione dei partecipanti diverse opzioni di alloggio a prezzo scontato, attraverso i suoi partner del settore alberghiero. La vendita dei biglietti di accesso alla fiera avrà inizio nel mese di gennaio.

Informazioni su Herbies Seeds

Herbies Seeds è un rivenditore online di semi di cannabis con sede in Spagna, che da circa 20 anni offre una vasta varietà di semi provenienti da oltre un centinaio di banche di semi. Herbies ha partecipato a diverse edizioni della Canapa Mundi e per la prossima edizione ricoprirà il ruolo di Platinum Sponsor.

Questo rivenditore online propone un'ampia selezione di semi di varietà autofiorenti, fotoperiodiche, ad alto contenuto di THC, femminizzate o standard. Herbies inoltre mette a disposizione semi di varietà CBD per i coltivatori che preferiscono evitare gli effetti psicoattivi del THC. Nel 2021, Herbies ha iniziato a produrre alcune varietà proprie. Oltre alla best-seller Grandmommy Purple, dal contenuto di THC del 28-33%, tra le proposte di Herbies troviamo svariati tipi di genetica:

Queste varietà vantano alti livelli di THC (22-33%) e genetiche con ottima resa. I consumatori troveranno un vasto assortimento di opzioni a predominanza Indica, Sativa oppure ibridi ben equilibrati, creati per soddisfare le necessità di tutti i coltivatori, sia quelli esperti che quelli alle prime armi.

Herbies consegna in quasi tutto il mondo e dal suo sito, i coltivatori potranno scegliere uno tra i diversi metodi di pagamento a disposizione, compresi i pagamenti con carta di credito, bitcoin e contrassegno con contanti alla consegna. Ogni spedizione può essere effettuata con invio discreto, ed il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24. Potrai trovare tutte le novità di Herbies all'interno della Canapa Mundi 2022, presso lo stand G3.

