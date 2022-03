Eurovision: Kalush Orchestra (Ucraina), 'se Kiev vincerà guerra ci esibiremo in Italia'

15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La Kalush Orchestra, che rappresenterà l'Ucraina a ‘Eurovision 2022' con il brano Stefania, registrerà l'esibizione in un luogo sicuro e invierà la registrazione agli organizzatori. In caso di vittoria dell'Ucraina sugli occupanti russi entro maggio, ha annunciato la band, si esibirà dal vivo in Italia.

I bookmaker vedono l'Ucraina come la favorita dell'Eurovision Song Contest che quest'anno si svolgerà a Torino per il fatto che molti spettatori in tutto il continente li voteranno esprimendo in tal modo un gesto di solidarietà verso l'Ucraina.

L'Eurovision di quest'anno è già stato fortemente influenzato dalla guerra in Ucraina. La Kalush Orchestra è stata selezionata dopo che la candidata precedente Alina Pash ha visitato la penisola di Crimea, che è stata annessa alla Russia nel 2015, ritrovandosi così al centro di numerose polemiche che l'anno convinta a ritirarsi dalla competizione. La Russia è stata esclusa dall'Eurovision di quest'anno dall'organizzatore - la European Broadcasting Union (EBU) - dopo l'invasione dell'Ucraina.