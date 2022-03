15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "Io sono per eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine perchè è chiaro che per chi è vaccinato Omicron e poco più di un raffreddore". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda.