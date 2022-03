15 marzo 2022 a

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Sono 9.540 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 14 i decessi, portando così a 38.966 il numero di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 91.356, per un rapporto test/positivi pari al 10,4%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 73 mentre aumentano quelli non in terapia intensiva: sono 829 (+43).