Calcio: Serie A, 8 squalificati per un turno

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 29/a giornata, ha squalificato 8 giocatori per un turno: Marco Davide Faraoni, Ivan Ilic e Federico Ceccherini (Verona), Kevin Bonifazi e Nicola Domenico Sansone (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Davide Zappacosta (Atalanta). Una giornata di squalifica e 5.000 euro di multa per il vice allenatore della Roma Salvatore Foti per "avere al 25' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente ad alta voce una critica irrispettosa agli ufficiali di gara".