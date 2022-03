Calcio: Allegri, 'dobbiamo avere l'ambizione di arrivare in finale'

15 marzo 2022 a

a

a

Torino, 15 mar. - (Adnkronos) - "Non so se questa squadra ha la qualità o la maturità per arrivare in finale, so che dobbiamo avere l'ambizione di arrivare. Partecipiamo al campionato, giochiamo la Champions, la Coppa Italia e l'obiettivo deve essere sempre massimo. Dovremo fare sempre il massimo, senza uscire con rimpianti. Questo non deve succedere. Domani è una finale secca che giochiamo in casa". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "Le idee chiare sulla formazione ce le ho, speriamo di indovinarla... Vogliamo arrivare alla sosta nella migliore delle condizioni, dovremo essere focalizzati", aggiunge Allegri.