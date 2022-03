Ucraina: Zelensky, 'ogni colpo a noi è passo verso autodistruzione Russia'**

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Stiamo combattendo per le nostre vite. Combattiamo per la nostra vita con missili, bombe aeree, artiglieria, carri armati e mortai. E tutto il resto che le truppe russe stanno usando per distruggerci. Tutto il resto, oltre alla Russia, si sta autodistruggendo adesso. Perché ogni colpo all'Ucraina, ogni colpo all'Ucraina sono passi verso l'autodistruzione della Russia". Lo afferma il premier dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su Telegram.