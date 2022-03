Ucraina: Ue, omaggio a coraggio giornalista Canale Uno**

15 marzo 2022 a

Bruxelles, 15 mar. (AdnKronos) - - L'Unione Europea "plaude il coraggio dei cittadini russi" che rendono esplicito il loro dissenso rispetto alla guerra in Ucraina. L'ultimo "esempio" è quello di Marina Ovsyannikova, la giornalista del primo canale russo che è entrata nello studio in diretta invitando i cittadini a non credere alla propaganda del tg. Lo dice il portavoce del Seae Peter Stano, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Ovsyannikova, continua Stano, "ha preso una posizione molto coraggiosa", sfidando "le bugie" della propaganda del Cremlino. La giornalista è stata arrestata ed è "scomparsa", dato che i suoi avvocati non riescono a contattarla.