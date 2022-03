Ucraina: fonti servizi Mosca, 'Cremlino pronto ad attaccare Nato'**

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar. -(Adnkronos) - Per Mosca "la terza guerra mondiale è iniziata" e il Cremlino si preparerebbe a lanciare attacchi missilistici contro alcuni paesi vicini, anche se membri della Nato, come la Polonia e le repubbliche baltiche, se l'Occidente non dovesse cancellare le pesanti sanzioni imposte contro la Russia e accettare l'invasione dell'Ucraina. E' lo scenario apertamente 'apocalittico' che emerge da una nuova lettera scritta da una presunta talpa dell'Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa, in cui si delineano i passi che il Cremlino sarebbe pronto a compiere davanti alle difficoltà dell'operazione ucraina e al vasto supporto fornito a Kiev.

La lettera, ultima di una serie di informazioni dall'interno dei servizi di intelligence (sotto pressione del Cremlino che li accusa di avere fornito report sbagliati in vista dell'invasione), non è verificabile: a riportarla è - come le precedenti - Vladimir Osechkin, attivista dei diritti umani in esilio.