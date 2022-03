Ucraina: sindaco Kharkiv, 'situazione complicata, morti e feriti'

14 marzo 2022 a

Kiev, 14 mar. (Adnkronos) - A Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina dopo Kiev per popolazione, "la situazione è complicata. Ci sono spari continui, Questa mattina hanno bombardato immobili civili nel centro: ci sono morti e feriti. Ciò che fa Russia è un genocidio del popolo ucraino". Ad affermarlo, sui canali tv ucraini, è Igor Terehov, sindaco di Kharkiv. "Stiamo riuscendo a mantenere stabile la situazione umanitaria: diamo il cibo anche caldo ai civili, distribuiamo medicinali anche insulina, nonostante gli spari riusciamo a portare in città aiuti umanitari dalle altre città e dall'estero. Stiamo spostando le persone dalle zone più colpite in quelle più sicure, facciamo tutto il possibile".