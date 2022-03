Ucraina: media, arrestato un russo con accusa di tradimento

14 marzo 2022 a

Mosca, 14 mar. (Adnkronos) - Un russo è stato arrestato con l'accusa di tradimento. E' quanto sostiene l'agenzia russa 'Tass' spiegando che si tratterebbe del primo arresto di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Il tribunale Lefortovo di Mosca ha spiegato alla 'Tass' che l'Fsb (il servizio di sicurezza federale) ha arrestato un cittadino russo con l'accuso di tradimento.

"La corte ha ricevuto una richiesta dagli organi investigativi per una misura preventiva sotto forma di detenzione nei confronti di Abramov Y. N. ai sensi dell'articolo 275 della Federazione Russa (Tradimento)", ha spiegato il Tribunale. Per questo reato è previsto una pena fino a 20 anni di carcere. I materiali di questo caso, riferisce l'agenzia russa, "sono classificati e non sono soggetti a divulgazione".