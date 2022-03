Ucraina: Fontana, 'al confine con Polonia da giorni opera squadra Areu Lombardia'

14 marzo 2022 a

Milano 14 mar. (Adnkronos) - "Al confine con l'Ucraina, in Polonia, sta operando da diversi giorni una squadra di Areu Lombardia che si sta occupando della fase di evacuazione medica". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Il gruppo - precisa - è composto da un medico, due infermieri e tre soccorritori. Si stanno occupando prevalentemente dei bambini che hanno dovuto lasciare gli ospedali, per organizzare il trasferimento verso le strutture sanitarie della Lombardia e delle altre regioni italiane".

Fontana ieri si è messo in contatto con la squadra di Areu impegnata in Polonia per ringraziarla "per le importanti informazioni che stanno trasferendo al Comitato per l'emergenza in Ucraina, coordinato da Guido Bertolaso, al fine di gestire e organizzare in modo efficace e strutturato gli aiuti, sia sanitari che di accoglienza".