Ucraina: Calenda, 'orgoglioso di mia figlia, ma ha fatto venire un coccolone a mia madre'

Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Mia figlia è molto indipendente e molto forte, sono orgoglioso di lei. Da uno a dieci, dieci. Solo che le ho detto, la prossima volta alza il telefono". Lo ha detto Carlo Calenda a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno, parlando della scelta della figlia Tay di portare aiuti ai profughi ucraini.

"Sono molto fiero di lei, ha portato aiuti e sta portando indietro una famiglia ucraina verso la Spagna, dove ha dei contatti -ha spiegato Calenda-. E' stata brava, le ho solo detto 'se la prossima volta non me lo fai scoprire sui social...'. Ma lei non ha il mio carattere remissivo e tranquillo. L'ho chiamata 50 volte, non rispondeva, ci ho parlato la sera, a mia madre è venuto un coccolone. Mi ha detto, non ti volevo fare preoccupare. Ma figlia mia, se lo metti sui social!".