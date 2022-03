Ucraina: arrivati in Russia primi 400 mercenari siriani

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Gli occupanti russi continuano ad accumulare riserve sul loro territorio per muovere guerra all'Ucraina". Lo scrive la Unian (Agenzia ucraina indipendente di notizie) che cita lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, secondo cui "si stanno formando distaccamenti di mercenari siriani pronti a eseguire a pagamento gli ordini criminali dei comandanti russi. Secondo le informazioni disponibili, in Siria sono stati aperti centri di reclutamento mercenari, dove sono state reclutate più di mille persone negli ultimi giorni, circa 400 persone sono già arrivate nella Federazione Russa. Vicino al confine ucraino nelle regioni di Rostov (Russia) e Gomel (Bielorussia), sono stati attrezzati campi per il loro alloggio e addestramento".