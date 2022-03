Ucraina: aperto corridoio umanitario Mariupol, russi lasciano uscire i cittadini

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Il corridoio umanitario di Mariupol, in Ucraina è aperto e i militari russi stanno consentendo ai residenti di uscire dalla città, smettendo dunque di bloccare il "corridoio verde". Diverse dozzine di auto hanno già lasciato la città. Lo ha annunciato su Facebook il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko.

"A partire dalle 13,00 (ora locale) - ha scritto Andryushchenko - abbiamo di fatto la conferma dell'osservanza del regime di cessate il fuoco in direzione del corridoio umanitario per il trasporto privato lungo la strada da Mariupol in direzione di Zaporozhye. Il passaggio ai checkpoint non sta causando problemi ".

"Questo è l'unico corridoio che ha l'approvazione ufficiale e funziona davvero oggi". Nei giorni scorsi Mariupol era rimasta completamente bloccata sia per l'evacuazione che per l'accesso degli aiuti umanitari.