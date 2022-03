Sci: Goggia, 'in pista con le energie residue per centrare la Coppa'

14 marzo 2022 a

Courchevel, 14 mar. -(Adnkronos) - “Sono tornato a casa da Crans Montana e mi sono concessa qualche giorno di riposo perché mi rendo conto che la stagione è stata molto pesante con l'infortunio di Cortina, ho messo in gioco tutta la forza che avevo per recuperare in vista delle Olimpiadi e cosi è stato. Devo raccogliere le energie rimaste per raggiungere l'obiettivo finale della Coppa del mondo di discesa". Così Sofia Goggia dopo la prima prova della discesa delle finali di Coppa del mondo di Courchevel, chiusa al 10° posto.

La bergamasca arriva all'ultima gara dell'anno con un ampio margine sulla svizzera Corinne Suter per conquistare per la terza volta in carriera la Coppa del mondo di discesa. "La pista nuova mi è molto piaciuta, nella prima prova cronometrata mi è mancata ancora un attimino la confidenza nelle curve a sinistra sulla gamba infortunata, ci sarà da fare una bella analisi video per fidarsi totalmente”, aggiunge Goggia.