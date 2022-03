Pd: Ucraina, caro energia e lavoro al centro delle Agorà democratiche di domani

14 marzo 2022 a

a

a

Roma, 14 mar (Adnkronos) - Le implicazioni della crescente instabilità causata dall'aggressione di Putin all'Ucraina sulla politica energetica e climatica italiana e sul tessuto economico locale sono al centro delle prossime Agorà democratiche. Lo rende noto il Pd.

Tre sono le Agorà online in programma domani: alle 17 “Abbiamo ancora bisogno di gas? Ruolo e alternative al gas naturale nella transizione ecologica”, alle 17:30 “Lavoro, un tema identitario per la Sinistra, per il Paese, per il Piceno” e alle 20:45 “Comunità Energetiche: una soluzione dal basso contro il caro-bollette”.

Dalle 17, domani, sulle proposte per consentire alle rinnovabili e all'efficienza energetica di svolgere un ruolo di bilanciamento della rete e del contenimento dei costi dell'energia, moderati da Monica Frassoni, componente dell'Osservatorio degli Indipendenti delle Agorà democratiche, Co-fondatrice e Presidente dell'European Alliance to Save Energy, si confronteranno tra gli altri: Simona Bonafé, (europarlamentare e segretaria PD Toscana), Chiara Braga (responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria PD), Antonio Misiani (responsabile Economia e Finanze nella segreteria PD).

(Adnkronos) - E ancora, Gianluca Benamati (capogruppo PD Commissione Attività produttive della Camera), Annalisa Corrado, (portavoce Green Italia), Elisa Giannelli (senior Policy Advisor ECCO), Roberto Della Seta (Presidente Fondazione EuropaEcologia), Michele De Pascale (Presidente UPI Unione Province Italiane e Sindaco di Ravenna), Francesco Ferrante (VicePresidente KyotoClub), Rossella Muroni (deputata Facciamo ECO, VicePresidente Commissione Ambiente), Gianni Silvestrini (direttore scientifico KyotoClub) e Edoardo Zanchini (vicepresidente Legambiente). Diretta su zoom, maggiori informazioni all'indirizzo https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/68/meetings/600 .

Dalle 17.30 Agorà su come proteggere le imprese marchigiane e le sue maestranze dai riflessi negativi del conflitto russo-ucraino sui distretti locali, dallo stop al commercio estero all'aumento esponenziale dei prezzi relativi a carburante, gas, energia elettrica e materie prime. Interverranno con il ministro del Lavoro e Politiche Sociali, Andrea Orlando, il coordinatore nazionale di Articolo Uno, Arturo Scotto, lo scrittore ed ex dirigente Cgil-Fiom, Walter Cerfeda, lavoratori e rappresentanze sindacali provinciali di Cgil, Cisl e Uil.

Infine l'Agorà sulle comunità energetiche, organizzata da Pd di Cuneo: con Chiara Braga imprenditori e cooperative attive nel settore dello scambio di energia tra utenti e imprese. Maggiori informazioni all'indirizzo https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/68/meetings/657 .