Nfl, Brady ci ripensa: "Non mi ritiro"

(Adnkronos) - Tom Brady ci ripensa. Il 44enne quarterback, che due mesi fa aveva annunciato il ritiro, cambia idea. Giocherà almeno un'altra stagione Nfl con i Tampa Bay Buccaneers per andare a caccia dell'ottavo titolo della carriera.

"In questi due mesi ho capito che il mio posto è ancora in campo e non sugli spalti. Arriverà quel momento. Ma non ora. Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia che mi sostiene e rende tutto possibile. Torno per la mia 23a stagione, a Tampa", twitta Brady, annunciando l'intenzione di "finire il lavoro". Nell'ultima annata i Buccaneers sono stati eliminati nei playoff dai Los Angeles Rams e hanno fallito l'assalto al secondo titolo consecutivo. Il messaggio di Brady arriva in un momento cruciale: il mercato entra nel vivo e il ritorno del quarterback potrebbe convincere diversi giocatori dei Buccaneers a rimanere a Tampa.