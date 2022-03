Milano punta al Pnrr per la valorizzazione dei parchi storici e monumentali

14 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Tre parchi e giardini storici e monumentali di Milano, Parco Sempione, Giardini Montanelli e Giardino di Villa Belgiojoso Bonaparte, potrebbero essere riqualificati con fondi del Pnrr. E' stata approvata dalla giunta l'adesione del Comune di Milano al bando del Ministero delle Cultura per la valorizzazione dell'identità dei luoghi finanziato dall'Unione Europea attraverso Nextg Generation Eu. I progetti di fattibilità, per un valore complessivo di 6 milioni di euro, saranno ripartiti equamente tra le tre aree verdi cittadine.

“Grazie ai fondi del Pnrr avremo un'occasione unica per riqualificare e dare nuovo impulso ai tre parchi storici e monumentali della città, luoghi conosciuti e amati da tutti i milanesi", spiega l'assessora comunale all'Ambiente e Verde, Elena Grandi. "Una valorizzazione e una riqualificazione a tutto tondo che riguarderà non solo gli aspetti strutturali ed estetici ma anche quelli culturali, storici, ambientali e tecnologici grazie alla creazione di percorsi e itinerari che impiegheranno migliore innovative come Qrcode e pannelli multimediali”.

Ognuno dei tre progetti prevede un finanziamento di 2 milioni di euro attraverso il quale si potranno sostenere azioni di valorizzazione delle caratteristiche storico-artistiche nel rispetto delle specie arboree, della vegetazione arbustiva, della biodiversità e dei manufatti. Si prevedono interventi di ripristino delle cordolature dei viali e delle pavimentazioni di ghiaia o di calcestre, nonché la riqualificazione dei diversi manufatti presenti e il restauro degli elementi storico-artistici. Previsto anche il ripristino della qualità idrologica degli specchi d'acqua e delle loro rive al fine di tutelare la biodiversità rappresentata da uccelli, pesci e insetti tramite la pulizia, il consolidamento delle sponde e la sistemazione dell'impianto di alimentazione delle acque.