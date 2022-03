Milano: occupato liceo Brera, vicepreside urta porta e finisce in ospedale

14 marzo 2022 a

a

a

Milano 14 mar. (Adnkronos) - Il vicepreside del liceo artistico Brera di Milano è rimasto ferito in un incidente avvenuto durante l'occupazione della succursale dell'istituto, in via Papa Gregorio XIV, nel centro città.

Poco dopo le 8 il professore, di 63 anni, ha urtato contro una porta, riportando una contusione alla testa e un trauma alla schiena. Al liceo è arrivata un'ambulanza, che ha trasportato l'uomo in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Digos. Dai primi accertamenti della dinamica dell'accaduto pare che si sia trattato di un semplice incidente.