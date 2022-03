MENARINI DIAGNOSTICS INDIVIDUA TUTTE LE VARIANTI COVID

14 marzo 2022 a

Il nuovo test di Menarini, CoronaMeltVAR, rileva la positività a qualunque variante di SARS CoV-2 ed è in grado di riconoscere la potenziale presenza delle varianti Delta, Omicron BA.1 e Omicron BA.2

FIRENZE, Italia, 14 marzo 2022 /PRNewswire/ -- La sottovariante Omicron 2 (BA.2), simile in alcune parti alla variante Omicron e in altre alla variante Delta, è oggetto di studi epidemiologici e potrebbe avere rilevanza clinica per la prescrizione di anticorpi monoclonali ai pazienti affetti da COVID 19.

CoronaMeltVAR è un kit molecolare in Real Time PCR atto a rilevare la positività per qualunque variante di SARS CoV-2 e determinare contemporaneamente la presenza di alcune classi di varianti. Il kit funziona sulla base del principio dell'analisi delle curve di melting che produce, alla fine del processo, un "profilo" o "impronta digitale" del genoma del virus relativo alle varianti Omicron e Delta.

In soli 90 minuti e anche su campioni con bassa carica virale, il kit permette di identificare la potenziale presenza nel campione positivo per SARS CoV-2 della variante Delta, Omicron BA.1 o BA.2 con una sola amplificazione e successiva analisi della curva di melting.

Questo pre-screening, rapido e conveniente, consente di concentrare l'attenzione su campioni già classificati come sospetti, permettendo di indagare in modo approfondito la diffusione e la patogenicità nella popolazione di varianti rare, come la Omicron 2 (BA.2).

Tutti i campioni classificati in categorie dal kit CoronaMeltVAR potranno essere successivamente confermati tramite sequenziamento per una accurata definizione della variante molecolare.

Per maggiori informazioni, prego visitare: https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Laboratory-products/COVID-19/Viral-RNA-Detection/CoronaMelt-Var/Overview

