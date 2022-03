Food: Indagine Deliveroo-Swg, più di un italiano su due 'sogna' riposino dopo pranzo

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Labitalia) - Siesta, che passione! Schiacciare un pisolino dopo pranzo è un'abitudine che non sempre è possibile assecondare. Eppure, nonostante i ritmi frenetici della vita quotidiana, il desiderio di un riposino in pausa pranzo è più che mai consolidato nell'immaginario collettivo. A dimostrarlo sono i risultati di un'indagine condotta da Swg per Deliveroo in vista del 'World Sleep Day' in programma per venerdì 18 marzo. Secondo l'indagine - attraverso cui la piattaforma leader dell'online food delivery ha indagato sul rapporto tra gli italiani e il desiderio di dormire dopo i pasti - a più di un italiano su due (52,8%) piacerebbe concedersi durante la giornata un riposino dopo pranzo. E un terzo di essi (36%) considera addirittura fondamentale questo piccolo momento di relax.

La qualità del sonno (29%), insieme alla qualità del cibo (23%), sono considerate le basi dello stare bene e riposare durante la giornata può essere un “toccasana” per il proprio benessere. Il 61% degli intervistati è infatti d'accordo nell'affermare che “dopo pranzo il rendimento è più basso e riposare qualche minuto può aiutare ad essere più produttivi” ed un intervistato su due (52,8%) vorrebbe poter fare un riposino dopo pranzo. Un'abitudine che sembra mettere d'accordo tra loro anche generazioni lontane: tra i maggiori fan della “siesta” post pasto troviamo infatti i millennials (58%) e gli over 65. Cosa sono disposti a fare, o a rinunciare, gli italiani per poter riposare dopo pranzo? Il 39% uscirebbe più tardi dal lavoro, soprattutto gli uomini (47.8%), mentre un intervistato su 3 (33%) ordinerebbe volentieri a domicilio per ridurre il tempo del pasto e avere così più tempo a disposizione per una “pennichella”. Il 23% sacrificherebbe addirittura 25 euro dello stipendio mensile, mentre il 22% rinuncerebbe completamente al pranzo.

Potendo fare un riposino dopo pranzo, gli italiani preferirebbero farlo in una stanza dedicata al relax (44%) o, in alternativa, su un divano (26%). Uno su 10 (13%) sceglierebbe di farlo all'aperto, mentre solo il 7% opterebbe per la propria scrivania. In occasione del World Sleep Day, Deliveroo in collaborazione con Soulgreen, lancia a Milano uno speciale snack ideale per conciliare il relax, ordinabile in esclusiva sulla App da venerdì 18 a domenica 20 marzo. 'Soulnight' sarà composto da cookies realizzati con farina e fiocchi di avena - ingrediente ricco di triptofano, aminoacido che favorisce il rilassamento e sonno - cioccolato fondente, burro di arachidi e farina di riso in abbinamento al carcadet samba, una miscela di fiori di hibiscus, pezzetti di mela, scorze di rosa canina e arancia, con note di mango e frutti tropicali, e con fiori di calendula e fiordaliso, anch'essi ingredienti concilianti il rilassamento. In omaggio, per quanti ordinano lo snack, un cuscino 'firmato' Deliveroo perfetto per il riposino post pranzo.