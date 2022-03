Como: sorpresi con 2,5 chili fra marijuana e hashish, due arresti

14 marzo 2022 a

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno sequestrato a Fenegrò, in provincia di Como, due chili di hashish e 500 grammi di marijuana e hanno arrestato due uomini di 24 e 28 anni. A seguito di un'indagine sui due uomini, i militari hanno perquisito la loro abitazione, dove hanno trovato la marijuana e l'hashish, suddiviso i n 19 panetti, materiale per il confezionamento, della droga, due pistole scacciacani e denaro contante per circa 1.100 euro. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Como.