Ucraina: Zelensky, 'per noi non è solo un territorio ma è la nostra vita'**

Kiev, 14 mar. (Adnkronos) - "L'Ucraina per noi non è solo un territorio come lo è per gli occupanti che non capiscono nulla. Per loro questo è solo un obbiettivo. L'Ucraina per noi rappresenta un milione di momenti felici, di simboli, di luoghi di ricordo. L'Ucraina per noi è la nostra vita per questo milioni di persone oggi difendono il nostro Stato. Per questo oggi noi siamo tutti militari volontari che difendono l'Ucraina, i nostri figli, il nostro futuro". Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram.