Ucraina: prigioniero russo ferito, 'guerra senza senso, non mandate qui i vostri figli'**

Milano 14 mar. (Adnkronos) - "Voglio rivolgermi ai cittadini del mio Paese a chi ha figli in età di leva: non lasciate venire i vostri figli qui, qui succedono cose brutte, i nostri soldati muoiono senza un motivo e questa guerra non ha alcun senso". Lo ha detto in una conferenza stampa organizzata dall'Ukraine Media Center Mykola Valentinovych, un giovane soldato russo, ferito nel conflitto e poi fatto prigioniero.

Il ragazzo si è rivolto direttamente a sua madre, nel caso riesca a vedere il video della conferenza stampa: "Mamma, se ti dicono che è tutto ok, non crederci. La Russia ha commesso questo crimine, io non volevo e tu lo sai. Ti ho chiamato prima di venire in Ucraina e sai che non sapevo cosa sarebbe successo".

"Io - ha concluso Mykola rassicurando la madre - sto bene, mi danno da mangiare, mi trattano bene. Cercate di farla finire lì in Russia, così che i ragazzi possano tornare a casa".