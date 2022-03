Ucraina: Majorino (Pd), 'dato disponibilità a missione ma va concordato con autorità'**

14 marzo 2022 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - L'eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, è tra i parlamentari che hanno dato disponibilità a partecipare alla missione umanitaria organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XIII in Ucraina su cui è intervenuta la Farnesina sconsigliando ai parlamentari di prendere parte all'iniziativa. "Ho dato disponibilità di massima a partecipare a iniziative che mostrino chiara e forte vicinanza al popolo ucraino. Quando partiranno le valuterò", spiega Majorino all'Adnkronos. L'eurodeputato dem giovedì sarà "in Polonia per verificare le condizioni dei profughi. Ovviamente -specifica- tutto quel che si fa, va concordato io credo con le autorità".