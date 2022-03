Ucraina: arrivato pullman orfani, 7 comuni tra Martesana e Bergamasca ad accoglierli **

14 marzo 2022 a

Milano 14 mar. (Adnkronos) - È arrivato nella prima mattina di oggi a Cassina de' Pecchi (Mi), il pullman carico degli orfani ucraini scappati dalla casa famiglia di Zaporizhzia, la città dell'Ucraina sud-orientale, in cui si trova la centrale nucleare più grande d'Europa.

Nell'oratorio del Comune della Martesana i preparativi per dare il benvenuto alle 47 persone, di cui 34 bambini, fervevano già da ieri: la Protezione civile ha "preparato menù differenziati: si va dal caffelatte alla zuppa", racconta all'Adnkronos l'assessore con delega alla Protezione civile Gianluigi De Sanctis. Il Comune di Cassina de' Pecchi ha risposto all'appello dell'associazione Zlaghoda, che ha organizzato il viaggio della comitiva dalla Polonia all'Italia.

"Venerdì alle 5, quando è partito il pullman, avevamo solo la nostra conferma di Cassina de Pecchi di alloggio per sei persone. Da quel momento in poi - prosegue De Sanctis - ci siamo organizzati con sindaci amici e Comuni vicini per trovare l'alloggio per quelle che all'inizio dovevano essere 61 persone, poi diventate 47".

Di queste, dieci andranno a Bussero (Mi), undici a Vaprio d'Adda (Mi), quattro tra Carugate e Vignate, sempre nel Milanese, oltre alle sei di Cassina de' Pecchi. Nella Bergamasca dieci bambini e due adulti saranno accolti a Canonica d'Adda e quattro persone a Pontirolo.

"La separazione è la parte difficile e va gestita. Immaginate cosa dev'essere per loro: orfani, bombardati, che hanno perso amici, arrivano in un posto che non conoscono e vengono separati", osserva De Sanctis, sottolineando però che - come richiesto dal gruppo - non si tratterà di una separazione definitiva: "Abbiamo già organizzato degli appuntamenti domenicali per il ritrovo di tutti".

Nell'oratorio di Cassina de' Pecchi ad accogliere i 47 profughi c'è anche la dottoressa Anna Carla Pozzi, vicepresidente della cooperativa di medici Iml (iniziativa medica lombarda), che si è offerta di somministrare loro il tampone per rilevare l'eventuale presenza di Sars-Cov-2: "Come medici di famiglia ci siamo impegnati nella lotta al Covid, abbiamo somministrato 800mila vaccini e ora ci siamo offerti di dare una mano, perché dove c'è bisogno, noi ci siamo".