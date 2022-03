Ucraina: Patuanelli, 'scostamento bilancio necessario, a breve valutazione Cdm'

13 marzo 2022 a

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Lo scostamento di bilancio è più che giustificato e necessario". A sostenerlo è il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ai microfoni di Radio 24 a 'Il caffè della domenica', in quanto dice "dobbiamo sostenere l'economia, la bolla speculativa dei prezzi è destinata ad esplodere e dobbiamo mantenere ferma la nostra struttura produttiva". Quanto all'atteggiamento del Premier Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele Franco Patuanelli osserva che i due esponenti "non sono restii: certamente sono molto attenti nella valutazione e nell'entità dello scostamento come è giusto che sia, ma è un ragionamento che il Consiglio dei ministri farà molto a breve, ho la sensazione che sia l'unica direzione possibile".