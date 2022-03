Pallanuoto: Brescia battuta 8-7 e la Pro Recco vince la Coppa Italia per la 16/a volta

13 marzo 2022 a

Genova, 13 mar. - (Adnkronos) - La Pro Recco batte l'AN Brescia per 8-7 e si aggiudica alla piscina di Albaro di Genova, la coppa Italia per la sedicesima volta, la nona consecutiva. Il successo dei campioni d'Europa sui campioni d'Italia porta anche la firma di un grande ex: il portiere Marco Del Lungo, dieci anni a Brescia, respinge il rigore tirato da Vincenzo Dolce, compagno iridato del Settebello, che avrebbe potuto riportare in scia i lombardi a 3 minuti dal termine. L'Mvp della finale è il mancino ungherese Zalanki, autore di una tripletta e del gol decisivo a 4'34" dalla sirena. Proprio due gol del magiaro e una rete di Younger avevano griffato il massimo vantaggio (7-3) in apertura di quarto tempo; ma l'AN ha avuto il merito di rientrare sul -1 pure grazie a capitan Presciutti. In precedenza la RN Savona aveva battuto la Telimar Palermo per 10-9 piazzandosi al terzo posto.