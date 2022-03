Calcio: Blessin, 'orgoglioso della mia squadra, questa è la strada giusta'

13 marzo 2022 a

a

a

Bergamo, 13 mar. - (Adnkronos) - "Ho detto ai ragazzi le stesse parole delle sei partite precedenti. Sono molto orgoglioso della mia squadra, della loro prestazione perché non è semplice venire a Bergamo e fare questo partita". Così l'allenatore del Genoa Alexander Blessin dopo il pari per 0-0 in trasferta contro l'Atalanta. "Abbiamo anche avuto delle grandi occasioni con Destro e Amiri. Sono qui adesso, non so cosa sarebbe stato se avessi iniziato dall'inizio. La strada è quella giusta, so quello che dobbiamo fare da qui alla fine della stagione", aggiunge Blessin ai microfoni di Dazn.