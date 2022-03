Ue: Bergamini, 'serve nuovo patto fiscale in Eurozona'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “L'Unione europea è stata spesso accusata di reagire in modo tardivo alle crisi che si sono affacciate sul nostro continente. Tuttavia ritengo, come hanno recentemente dichiarato il presidente Mario Draghi e il Presidente Macron, che la risposta collettiva degli Stati membri e delle Istituzioni dell'Unione allo stato di recessione causato dalla pandemia non sia stata né insufficiente, né intempestiva". Lo ha affermato il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini, intervenendo stamattina all'incontro di formazione “Un nuovo patto fiscale per L'Europa” organizzato dalla scuola politica PolìMiNa nata su iniziativa dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Salvatore.

"Oggi -ha detto ancora Bergamini- le complessità che dobbiamo affrontare insieme impongono un balzo in avanti nelle politiche comuni. Dovremo fare enormi investimenti per garantire la sicurezza e sostenibilità ai cittadini europei. Dal punto dì vista delle politiche di bilancio appare necessario arrivare ad un nuovo patto fiscale all'interno dell'Eurozona, che consente le necessarie flessibilità ed adattabilità per attuare politiche adeguate alle crisi che stiamo vivendo. Già prima della pandemia, le regole di bilancio dell'Ue andavano riformate. Sono troppo opache ed eccessivamente complesse. Adesso diventa urgente costruire la necessaria sintesi politica tra gli Stati membri per fare questo salto in avanti”.