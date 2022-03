Ucraina: Meloni, 'da Ue risorse a fondo perduto per compensare effetti sanzioni'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il Governo si faccia promotore presso l'Unione europea e l'Occidente in generale perchè vengano stanziati soldi a fondo perduto ripagare le Nazioni che saranno maggiormente colpite dalle sanzioni. Noi ci siamo per la comunità internazionale, ma la comunità internazionale deve esserci per noi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo all'inaugurazione di Casaidea 2022.

"A livello europeo -ha insistito la leader di Fdi- bisogna pretendere ed ottenere che ci sia una compensazione per quello che le nostre aziende e la nostra economia perderà per le sanzioni. Noi abbiamo già pagato enormemente le sanzioni sulla Crimea, che oltre tutto in quel caso non sono neanche servite a molto, in questo caso speriamo che servano, ma non possiamo continuare a chiedere sacrifici alle nostre aziende".

"Per esempio il settore dell'arredo ha il nono posto nel mercato russo del suo export, non possiamo pensare che la contrazione che ne arriverà venga scaricata tutta sulle aziende, ci serve sostegno della comunità internazionale. Quando c'è stata la Brexit -ha concluso Meloni- l'Unione europea ha varato un fondo per ristorare i Paesi che sarebbero stati colpiti, deve fare la stessa cosa, lo deve fare con risorse imponenti e con soldi a fondo perduto".