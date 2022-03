Ucraina: Lazio, giocatori in campo lunedì sera nel riscaldamento con scritta 'Stop War' su maglia

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - La Lazio ha reso noto, con un post sul proprio profilo Instagram, che in occasione del riscaldamento della gara contro il Venezia, in programma per lunedì sera allo stadio Olimpico, scenderà in campo con una maglia speciale, con la scritta "Stop War" e i colori della bandiera dell'Ucraina. Il ricavato sarà devoluto ad iniziative concrete a sostegno della popolazione ucraina.