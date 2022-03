Ucraina: governatore Chernihiv, 'raid su infrastrutture civili, distrutto hotel'

12 marzo 2022 a

Kiev, 12 mar. (Adnkronos) - "A Chernihiv continuano gli attacchi missilistici sulle infrastrutture civili". Lo ha riferito il governatore della regione di Chernihiv, Viacheslav Chaus, in un video pubblicato questa mattina, in cui ha fatto il punto della situazione nella città dell'Ucraina settentrionale.

"Chernihiv è rimasta senza elettricità, gas, acqua e riscaldamento al mattino, ma gli addetti dei servizi comunali stanno riparando le infrastrutture. Ieri abbiamo ripristinato la corrente, ma il nemico ha nuovamente distrutto l'infrastruttura", riferisce Chaus.

"Persone pacifiche stanno morendo, molti sono stati feriti. Il nemico colpisce dove l'esercito non c'è e non c'era. Il nemico ha colpito l'Hotel Ukraine. Non ci sono più hotel, ma c'è l'Ucraina", ha concluso il governatore.