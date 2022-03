Ucraina: De Petris, 'transizione ecologica fondamentale per intera Ue'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Prima di arrivare all'economia di guerra e ai razionamenti mi auguro che prevalga la ragione e ci si decida a battere davvero la strada della diplomazia”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. “Persino da questa tragedia immane può però nascere -aggiunge- qualcosa di positivo. Le misure alle quali sta lavorando il Governo sono positive e quelle sull'accelerazione del passaggio alle rinnovabili, disboscando la giungla burocratica che rallenta tutto, sarebbero state urgentissime anche senza la guerra e le sanzioni contro la Russia”.

“È un tema che riguarda tutta l'Europa, non solo perché l'intera Unione è colpita dagli effetti della guerra e delle sanzioni ma soprattutto perché la transizione ecologica è l'orizzonte fondamentale per tutta la Ue. Per questo è necessario mettere in campo subito un cospicuo Energy Fund europeo, con l'obiettivo di fronteggiare questa gravissima emergenza e di affrontare con la dovuta determinazione, rapidità e drasticità i cambiamenti climatici”.