Ucraina: Castellone, 'compiere massimo sforzo per confronto diplomatico'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "La popolazione ucraina è stata privata dei servizi essenziali come l'assistenza medico-sanitaria e l'istruzione, con ripercussioni sociali e psicologiche devastanti. L'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati stima che siano almeno 2 milioni, in maggioranza donne e bambini, le persone che hanno lasciato l'Ucraina per fuggire da questa orribile guerra. Il Movimento 5 Stelle aderisce alla manifestazione delle città europee di Eurocities a sostegno del popolo ucraino per mandare un messaggio forte: accoglienza e solidarietà sono un dovere e l'Italia sa sempre dare il meglio di sé. Per questo abbiamo presentato una mozione che impegna il Governo ad adottare misure aggiuntive e stanziare risorse economiche per sostenere il sistema diffuso dell'accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e dei soggetti più fragili". Lo ha affermato la capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone a margine della manifestazione delle città europee di Eurocities a Napoli, a cui ha preso parte insieme al presidente Giuseppe Conte.

"Bisogna compiere il massimo sforzo -ha aggiunto- per perseguire la strada del confronto diplomatico, con il contributo di tutta la comunità internazionale, per giungere a un cessate il fuoco immediato e alla fine delle ostilità. Stiamo assistendo ad una pagina agghiacciante della storia: la politica, le istituzioni, la diplomazia, la rete del terzo settore devono perseguire unitariamente l'obiettivo della fine della guerra, della solidarietà e della risoluzione pacifica delle controversie".