Ucraina: Calderoli, 'Putin chiama jihadisti da Siria, vuole genocidio ucraini'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Da una guerra assurda, sbagliata, ingiustificata e ingiustificabile, la Russia di Putin sta persino passando oltre, ad un livello ancora più grave. L'annuncio dato da Putin in persona dell'arruolamento di migliaia di jihadisti siriani forniti dal suo sodale Assad, volontari o mercenari, che combatteranno in Ucraina fa salire ulteriormente la ferocia, la violenza". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Lo sappiamo bene -aggiunge- che questi jihadisti non essendo truppe regolari inquadrate gerarchicamente sono sostanzialmente dei predatori, dei razziatori, dei saccheggiatori e degli stupratori, oltre che degli assassini, per cui da una guerra per conquistare l'Ucraina si sta passando ad una guerra per distruggere il popolo ucraino, che subirà violenze e torture da parte di questi jihadisti che non rispondono a nessuna regola. Putin ha compiuto un ulteriore passo in avanti nella scala dei crimini di guerra, arrivando a decidere il genocidio del popolo ucraino. Al peggio non c'è mai fine, purtroppo".