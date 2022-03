Paralimpiadi 2022: Pancalli, 'bronzo Romele vale oro, ciliegina sulla torta di questi Giochi'

12 marzo 2022 a

Pechino, 12 mar. - (Adnkronos) - “Una gara straordinaria che conferma il fatto che Giuseppe Romele è un atleta immenso, un ragazzo straordinario. Un bronzo che vale oro. Una gara piena di cuore e di coraggio. Questa la posso considerare una ciliegina sulla torta riguardo il risultato della Squadra paralimpica italiana a Pechino, sperando in altre soddisfazioni nelle prossime ore. Un risultato che riconferma una presenza azzurra sul podio nel nordico a distanza di 12 anni. Il che vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. Bisogna continuare a investire in questo settore, così come è stato fatto sino a oggi, sempre con lo sguardo rivolto a Milano-Cortina 2026.” È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commentando il bronzo di Giuseppe Romele nella middle distance di sci nordico, categoria sitting alle Paralimpidi di Pechino 2022.