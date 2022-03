Milano: rapina due supermercati, arrestato 42enne

12 marzo 2022 a

a

a

Milano 12 mar. (Adnkronos) - Lo scorso ottobre avrebbe rapinato due supermercati nel Milanese. Per questo giovedì pomeriggio a Bergamo i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), supportati dai colleghi della Compagnia locale, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza nei confronti di un 42enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio e sospettato di essere l'autore di almeno due rapine.

I due colpi risalgono al 14 e al 18 ottobre scorsi, rispettivamente a Paderno Dugnano e a Cologno Monzese. Le indagini, avviate dai carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, e condotte tramite la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza sia degli esercizi commerciali colpiti sia delle zone limitrofe, insieme ai dati estrapolati dal sistema dei lettori targhe dei comuni interessati e alle testimonianze di vittime e testimoni, hanno consentito di raccogliere elementi a carico dell'uomo, ricostruendo le dinamiche dei singoli episodi.

Il 42enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Bergamo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.