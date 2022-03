Milano: multe alle auto in doppia fila, vigili aggrediti

12 marzo 2022 a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Stavano facendo multe ad alcune auto parcheggiate in doppia fila, quando sono stati aggrediti da alcuni uomini usciti da un locale. E' successo la scorsa notte a Milano ad alcuni agenti della polizia municipale. Attorno all'1.30 in via Fabio Filzi, in zona Stazione Centrale, gli agenti stavano comminando le sanzioni, quando sono stati aggrediti. Gli aggressori, che hanno anche danneggiato l'auto della polizia municipale, sono poi fuggiti.

"Spero che siano individuati e denunciati", scrive su Facebook l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. "Tanti cittadini ci scrivono e ci chiedono di avere più sicurezza stradale e sanzionare chi alla sera parcheggia in disordine e fuori dalle regole o negli spazi dei residenti. Tutti dobbiamo rispettare le regole, per la sicurezza stradale e per tutelare chi abita nei quartieri. E poi mai deve mancare rispetto per chi lavora".