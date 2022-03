Milano: da Comune 13 mln per rafforzare servizi beneficiari reddito cittadinanza

12 marzo 2022 a

Milano 12 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha stanziato oltre 13 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali professionali e le attività di welfare di comunità, per supportare i beneficiari del reddito di cittadinanza. La misura di sostegno economico, infatti, prevede anche un patto per il lavoro, stipulato dai beneficiari con i centri per l'impiego, oppure di un patto per l'inclusione sociale, stipulato con i servizi sociali.

La presa in carico dei circa 13mila beneficiari del reddito di cittadinanza che si rivolgono ai servizi sociali "richiede - spiega il Comune di Milano - la creazione di un'equipe multidisciplinare, a supporto e integrazione delle attività svolte dagli operatori dei servizi sociali territoriali, per la realizzazione di interventi e prestazioni di supporto ai programmi socio-educativi di inclusione attiva, orientamento e accompagnamento all'inclusione lavorativa".

Lo stanziamento di 13 milioni, che verrà spalmato nelle annualità 2023-2025, servirà a implementare il personale dei servizi sociali professionali dei nove Municipi con equipe multidisciplinari. A questo si aggiunge il rafforzamento del Celav, il centro di mediazione al lavoro del Comune di Milano che dovrà occuparsi dell'orientamento lavorativo e della ricerca di aziende disponibili ad accogliere presso le loro sedi tirocinanti in collaborazione con il servizio.

“Il reddito di cittadinanza - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - è una misura di sostegno economico che, per essere efficace e incidere realmente sull'uscita da una condizione di vulnerabilità e marginalità, ha bisogno di essere implementata con interventi di reinclusione sociale e di accompagnamento lavorativo e formativo. Le politiche per il lavoro sono state, purtroppo, la parte meno efficace di questo sostegno per i cittadini più fragili. Per questo è fondamentale investire sul rafforzamento dei servizi sociali, sia in termini di risorse umane che in termini di attività a sostegno dei beneficiari".